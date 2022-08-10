Про це повідомляє британське інформаційне агентство Reuters.

У своїй заяві міністри наголосили на тому, що Російська Федерація повинна негайно вивести свої війська з-під міжнародно визнаних кордонів України та поважати територіальну цілісність й суверенітет України.

“У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль своєму законному суверенному власнику, Україні, над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об’єктами у межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної роботи”, – заявили міністри закордонних справ G7.

Раніше окупаційні війська РФ внаслідок обстрілів пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Російські ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику ЗАЕС.

Окрім того, російські окупаційні війська обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти завдають ударів по самій ЗАЕС та погрожують її підірвати. Зараз станцію заміновано.

Зокрема для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС: “На 4-му реакторі ЧАЕС було дві тисячі паливних збірок, а на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тисяч паливних збірок [у 9-10 разів більше]. Тобто, наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986-му на ЧАЕС”.