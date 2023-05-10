Про це повідомляє російське пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram.
Також було опубліковане відповідне фото.
Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про нібито нормалізацію турецько-сирійських відносин та “позитивний їх вплив на ситуацію в країнах Ближнього Сходу”.
Нагадаємо, що раніше про ймовірність відповідної зустрічі говорив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Раніше Анкара висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Іран постачає Росії дрони-камікадзе, а лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Іран, найімовірніше, збільшить постачання озброєння до Росії.
- Кабінет міністрів України підтримав рішення внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозиції щодо застосування санкцій проти Сирії.
- Сирія ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною. Це сталося після того, як у червні президент України Володимира Зеленський заявив, що його уряд розриває дипломатичні відносини з Сирією.
- Російські найманці безрезультатно зверталися до Китаю з проханням про постачання зброї, проте отримали обіцяне озброєння від Білорусі та Сирії.