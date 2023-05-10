Сьогодні, 10 травня, міністри закордонних справ Росії, Ірану, Сирії та Туреччини зустрілися в Москві.

Про це повідомляє російське пропагандистська агенція “РИА Новости” у Telegram.

Також було опубліковане відповідне фото.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про нібито нормалізацію турецько-сирійських відносин та “позитивний їх вплив на ситуацію в країнах Ближнього Сходу”.

Нагадаємо, що раніше про ймовірність відповідної зустрічі говорив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Раніше Анкара висловлювала бажання сприяти припиненню вогню між Москвою та Києвом. Іран постачає Росії дрони-камікадзе, а лідер Сирії Башар Асад є давнім союзником Росії.