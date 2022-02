Про це сповістила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, “потужні скоординовані санкції” будуть застосовані проти РФ щойно російські війська перетнуть кордони України. Обмежувальні заходи “вдарять” по Росії від Великої Британії, Японії, Італії, США, Канади, Франції та Німеччини.

🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇫🇷🇨🇦🇮🇹🇯🇵 The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia’s violation of their international commitments.

We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ

— Liz Truss (@trussliz) February 22, 2022