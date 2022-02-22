Про це сповістила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
За її словами, “потужні скоординовані санкції” будуть застосовані проти РФ щойно російські війська перетнуть кордони України. Обмежувальні заходи “вдарять” по Росії від Великої Британії, Японії, Італії, США, Канади, Франції та Німеччини.
“Наша підтримка територіальної цілісності України непохитна”, – зауважила Трасс.
🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇫🇷🇨🇦🇮🇹🇯🇵 The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia’s violation of their international commitments.
We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ
— Liz Truss (@trussliz) February 22, 2022
Крім того, як попередили у пресслужбі британського уряду, Об’єднане королівство готується застосувати санкції стосовно окупованих територій Криму та ОРДЛО, які передбачають припинення будь-якої співпраці з особами чи бізнесом на цих територіях, поки їх не повернуть Україні.
“І ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від межі. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо низку високотехнологічного експорту та ще більше ізолюємо російські банки”, – додала Ліз Трасс.
У Великій Британії наголосили, якщо РФ почне наступ на Україну – її “відріжуть” від глобальної економіки.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.
- Також Європейська народна партія закликала ЄС негайно запровадити нові санкції проти Росії та ізолювати її від європейської економіки.
- Стало відомо, що Фінляндія планує запровадити додаткові санкції проти РФ через загрозу безпеці України. Фінський президент Саулі Нійністе запевнив, що уряд перегляне реалізацію спільного будівництва АЕС Ханківі-1.