Про це сповістила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, “потужні скоординовані санкції” будуть застосовані проти РФ щойно російські війська перетнуть кордони України. Обмежувальні заходи “вдарять” по Росії від Великої Британії, Японії, Італії, США, Канади, Франції та Німеччини.

“Наша підтримка територіальної цілісності України непохитна”, – зауважила Трасс.

Крім того, як попередили у пресслужбі британського уряду, Об’єднане королівство готується застосувати санкції стосовно окупованих територій Криму та ОРДЛО, які передбачають припинення будь-якої співпраці з особами чи бізнесом на цих територіях, поки їх не повернуть Україні.

“І ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від межі. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо низку високотехнологічного експорту та ще більше ізолюємо російські банки”, – додала Ліз Трасс.

У Великій Британії наголосили, якщо РФ почне наступ на Україну – її “відріжуть” від глобальної економіки.