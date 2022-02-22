Очільники МЗС країн "Великої сімки" ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на "порушення Москвою її міжнародних зобов'язань".

Про це сповістила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

За її словами, “потужні скоординовані санкції” будуть застосовані проти РФ щойно російські війська перетнуть кордони України. Обмежувальні заходи “вдарять” по Росії від Великої Британії, Японії, Італії, США, Канади, Франції та Німеччини.

“Наша підтримка територіальної цілісності України непохитна”, – зауважила Трасс.

🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇫🇷🇨🇦🇮🇹🇯🇵 The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia’s violation of their international commitments. We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ — Liz Truss (@trussliz) February 22, 2022

Крім того, як попередили у пресслужбі британського уряду, Об’єднане королівство готується застосувати санкції стосовно окупованих територій Криму та ОРДЛО, які передбачають припинення будь-якої співпраці з особами чи бізнесом на цих територіях, поки їх не повернуть Україні.

“І ми готові піти набагато далі, якщо Росія не відступить від межі. Ми обмежимо можливості російської держави та російських компаній залучати кошти на наших ринках, заборонимо низку високотехнологічного експорту та ще більше ізолюємо російські банки”, – додала Ліз Трасс.

У Великій Британії наголосили, якщо РФ почне наступ на Україну – її “відріжуть” від глобальної економіки.