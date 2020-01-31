Умови ведення торгівлі між Україною та Великою Британією не зміняться до кінця 2020 року всупереч тому, що держава виходить з Європейського союзу.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства.

Повідомляється, що до 31 грудня триватиме перехідний період, під час якого Велика Британія залишатиметься учасником Митного союзу ЄС. Тож до кінця року українські експортери не відчують ніяких змін в торгівлі з Великою Британією.

З наступного року, як очікується, між державами почне діяти угода про вільну торгівлю.

“Що потрібно запам’ятати нашим експортерам: зараз не змінюється нічого, далі з 1 січня наступного року в нас буде Угода про вільну торгівлю з Великою Британією. З огляду на те, що ми готувались до різних сценаріїв Brexit, минулого року ми майже повністю підготували Угоду. Вона буде дуже подібна до Угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Зараз в нас ще є достатньо часу, аби доопрацювати проєкт Угоди”, — повідомив торговий представник України, заступник голови Мінекономіки Тарас Качка.

Нагадаємо, 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit). 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу (Brexit). У той же день проєкт закону про вихід країни з Європейського союзу підписав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.