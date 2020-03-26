Міністерство юстиції України 23 березня 2020 отримало від Окружного суду США Південного округу міста Нью-Йорка два доручення щодо вручення судової повістки і копії позову народному депутату Олександру Дубінському й представнику ТОВ "Телерадіокомпанії" Студія 1 + 1 ".

Про це відомство повідомило “Детектор медіа” у відповідь на запит.

Раніше повідомляли, що американський бізнесмен родом з Мукачева Алекс Ровт подав позов до суду США на народного депутата від фракції “Слуги народу” Олександра Дубінського.

19 березня про це в Facebook також написав колишній народний депутат, правник Геннадій Москаль, який консультує українсько-американського бізнесмена Алекса Ровта.

За його даними, повістки адресовані Олександру Дубінському, кінцевому бенефіціару телеканалу «1+1» Ігорю Коломойському та авторам програми “Гроші”.

“Судові повістки містять повідомлення про подання позову проти осіб, яким адресовані документи, до Окружного суду США Південного округу міста Нью Йорк та про необхідність у 21-денний строк від дати отримання повістки і копії позову надати відзив на позов позивачу і суду. У разі ненадання відповіді судом за замовчуванням буде винесено рішення проти вищезгаданих осіб”, – повідомили в Мін’юсті.

У відомстві уточнили, що протягом 14 днів мають доручити вручення цих документів відповідному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції. Це управління протягом 14 календарних днів має надіслати ці доручення до суду за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи. Воно також та встановлює строк для його виконання.

Фото: відповідь Мін’юсту на запит “Детектора медіа”

“Суд України викликає особу, щодо якої необхідно вчинити процесуальні дії, і пропонує отримати судові документи. Особа, яка отримала документи, ставить свій підпис на підтвердженні про вручення документа”, – пояснили в Мін’юсті.

Після вручення повісток, Міністерство відправить суду США документи про виконання доручення.

ДОВІДКА. Алекс Ровт – українсько-американський підприємець єврейського походження. Народився у місті Мукачеві в сім’ї службовця. У 1973 році переїхав до Угорщини на постійне місце проживання. У 1985 році емігрував з Угорщини до США, де проживає й нині. Деякий час працював у фірмі “Мілмард”, у ювелірній фірмі, потім відкрив власний ресторан. Нині він — президент компанії “IBE Trade Corp” у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив. Мільярдер, один із найбагатших людей світу за рейтингом Forbes.