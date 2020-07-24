«Подарунок на день народження»: Мін'юст пропонує подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

“Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може, навпаки, забули запросити? Усе ще роздумуєте над подарунком? Ми знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову послугу – ми пропонуємо подарункові сертифікати на користування послугами платних камер у українських слідчих ізоляторах! Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання”, – написав Малюська.

За його словами, придбати сертифікат можна з комп’ютера або смартфону. Для цього потрібно перейти за посиланням, обрати слідчий ізолятор, кількість днів/тижнів/місяців позбавлення волі і відповідну вартість, оплатити послугу, роздрукувати подарунковий сертифікат та квитанцію про оплату.

Малюська уточнив, що сертифікат діє тільки шість місяців від дати оплати – якщо протягом цього терміну сертифікат використаний не був, то кошти за його покупку автоматично перераховуються як благодійна допомога відповідному ізолятору.

Серед “переваг такого подарунку”, міністр назвав: розташування в центрі міста, триразове харчування, охорона, можливість відволіктися від соцмереж і гаджетів, а також зниження ризику заразитися коронавірусом.

Він також зазначив, що такі сертифікати є українським ексклюзивом, якого немає в інших країнах.

“Хоча пост і жартівливий, сама послуга – не жарт”, – зазначив Малюська, додавши, що кошти від виручених сертифікатів підуть на те, щоб слідчі ізолятори могли відповідати європейським стандартам.

Варто зазначити, що вартість користування послугами платних камер різниться в залежності від міста, в якому знаходиться СІЗО. Наприклад, у Києві – найдорожче місячне утримання, воно обійдеться в 12 000 грн, натомість найдешевше у Чернівцях – 2500 грн/місяць. Вартість добового утримання коливається від 346 грн (у Чернівцях) до 2000 грн (у Києві).