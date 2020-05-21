Про це розповідають #Букви.
Так, на торги 22 травня виставлений лот – піт-буль 2015 року народження. Стартова ціна -112,50 грн.
25 травня на аукціон виставлена 2-річна східноєвропейська вівчарка. Її стартова ціна – 1300 грн.
Першого пса конфіскували в рамках арешту майна боржника у жовтні минулого року в Донецькій області, вівчарку – у березні поточного року в Хмельницькій області.
Пітбуль-тер’єра поки ніхто не бажає купити, а на вівчарку є один покупець.
У списку також значаться: собака невстановленої породи чорного кольору, руда вівчарка з чорними плямами, пітбуль. Але по ним торги не відбулися.
Раніше нардеп від “Слуги народу” Євген Брагар в ефірі телеканалу “112 Україна” порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги.
- Після інциденту Євгеній Брагар, заявив, що “він ще не навчився відповідати на чутливі питання“.
- У фракції “Слуги народу” перепросили за висловлювання свого нардепа Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку для оплати комунальних послуг.
- Раніше Євгеній Брагар написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.