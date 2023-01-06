Міністерство культури та інформаційної політики України надало дозвіл Православній церкві України на проведення різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, 5 січня 2023 року відбулося заключне засідання комісії з приймання передачі Успенського Собору та Трапезної церкви до державної установи. Під час засідання членом комісії від Монастиря О. Кононець було поставлено питання в.о. генерального директора Заповідника Руднику Олександру щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі.

На що Олександр Рудник відповів, що станом на 11:41 хв. 05.01.2023 запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило.

Разом з тим, в другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.

Олександр Ткаченко зазначив, що розглянувши звернення та врахувавши дозвіл Мінкульту заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду.

Нагадаємо, що 5 січня, державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Окрім того, робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стану іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи комісії було підписано відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Олександр Ткаченко зазначив, що, попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна.

Відтак, відсутність митрополита Павла запротокольовано членами комісії, а сам акт, підписаний з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.