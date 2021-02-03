Covid-19 Україна

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Мінкульт ініціює блокування каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна» в Youtube

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.

Середа, 3 лютого 2021, 16:22

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.

Ткаченко зазначив, що ефірна, супутникова, чи інтернет-трансляція цих каналів створює інформаційну загрозу національній безпеці України. Він додав, що ці канали визнані “частиною пропагандистської війни Росії проти України”.

При цьому міністр визнав, що Youtube керується власними правилами щодо блокування каналів, але “популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент”.

Нагадаємо, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року.

Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційна платформа — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOneZIK та “112 Україна“.

  • Голова Національної спілки журналістів (НСЖУ) Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком, заявив, що Україна підтримує свободу слова, а не пропаганду.
Теги: канали Медведчука, 112 Україна, Віктор Медведчук, ЗІК, Олександр Ткаченко, NewsOne, YouTube, Минкульт

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