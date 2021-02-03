Мінкульт ініціює блокування каналів NewsOne, ZIK та «112 Україна» в Youtube

Міністерство культури та інформаційної політики направить до компанії YouTube рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" з проханням припинити їхнє функціонування на відеохостингу.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко у Telegram.

Ткаченко зазначив, що ефірна, супутникова, чи інтернет-трансляція цих каналів створює інформаційну загрозу національній безпеці України. Він додав, що ці канали визнані “частиною пропагандистської війни Росії проти України”.

При цьому міністр визнав, що Youtube керується власними правилами щодо блокування каналів, але “популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент”.