Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Міністерка культури Люксембургу Сем Тансон розповіла, що після низки зустрічей у Брюсселі з Олександром Ткаченком, Люксембург відкрив співпрацю з Українським культурним фондом, яка спрямована на підтримку та заохочення митців і творчих професіоналів в Україні.

За її словами, ця діяльність є важливою для підтримки української ідентичності та культури, а також свободи художнього вираження як фундаментальної європейської цінності.

“У наданні такої підтримки Український культурний фонд рекомендував себе як ефективна та прозора інституція. Під час засідання робочої групи ми досягли домовленості щодо механізму розподілу та надання фінансування, і ми сподіваємося на наступну співпрацю, – сказала Сем Тансон.

Своєю чергою, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що підтримка незалежних митців залишається пріоритетом для України, адже через повномасштабну війну РФ внутрішнього фінансування недостатньо.

Також він підкреслив, що виділені кошти будуть спрямовані на підтримку індивідуальних митців у межах грантової програми “Відновлення культурно-мистецької діяльності”.

У відомстві зауважили, що фінансування стипендіатів відбувається відповідно до рейтингового реєстру за ЛОТом 2 програми “Відновлення культурно-мистецької діяльності”. Етап переговорних процедур та підписання договорів із переможцями триватиме до 15 травня включно.