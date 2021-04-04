Переобрання виконавчого директора Українського культурного фонду (УКФ) пов’язане з тим, що Міністерство культури та інформаційної політики намагається у такий спосіб "вплинути на механізм розподілу державних коштів і контролювати грошові потоки".

Про це в інтерв’ю “Фактам” зазначила ексголова наглядової ради УКФ, голова постійної Комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

За її словами, коли створювався Український культурний фонд, то в основу його діяльності “закладали прозорі європейські принципи стимулювання та підтримки творчих людей”.

“А зараз влада розглядає УКФ як бізнес-проєкт… Тому проти керівництва фонду і розпочалася брудна політична піар-кампанія. Тому і тисне на нього Міністерство культури”, – зазначила Марина Порошенко.

На її думку, якщо тиск з боку влади не припиниться – це може призвести до припинення діяльності УКФ, який “за три роки багато зробив для відродження культури в Україні”. Єдиний вихід для порятунку Українського культурного фонду – “це об’єднання всього творчого співтовариства для його підтримки”.

9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду.

24 березня наглядова рада Українського культурного фонду ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

Відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 31 березня виконувати обов’язки директора Українського культурного фонду доручили Ірині Осадчій.

Український культурний фонд був створений у 2017 році з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.