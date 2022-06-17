У Міністерстві культури та інформаційної політики України не згодні з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення Євробачення-2023 в Україні, а також вимагають додаткових перемовин щодо конкурсу.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом, без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти усі сторони.

Ткаченко наголосив, що українці чесно виграли “Євробачення-2022” та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні — надали відповіді та гарантії щодо безпекових норм, надала пропозиції щодо можливих місць для проведення конкурсу.

Міністр запевнив, проведення “Євробачення-2023” в Україні — це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз.