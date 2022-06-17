Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
За його словами, Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом, без обговорень можливостей інших варіантів, та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти усі сторони.
Ткаченко наголосив, що українці чесно виграли “Євробачення-2022” та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні — надали відповіді та гарантії щодо безпекових норм, надала пропозиції щодо можливих місць для проведення конкурсу.
Міністр запевнив, проведення “Євробачення-2023” в Україні — це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує Україну зараз.
“Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці. Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення – 2023 в Україні”, — написав він.
- Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Зауважимо, після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.
- Також переможець “Євробачення-2022” гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та продав нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.
- Раніше повідомлялось, хто та скільки віддав за Україну глядацьких голосів на “Євробаченні-2022”.