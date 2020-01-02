Міністерство культури, молоді та спорту повідомило про повернення Україні незаконно вивезеної під час німецької окупації картини відомого українського художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

Про це повідомляється на сторінці Мінкульту у Facebook.

Так, картина була вивезена під час окупації нацистами з Дніпропетровська в 1941-1943 роках.

“Дворічна кропітка робота завершилася передачею американським подружжям Трейсі картини в дар Україні, яка у 2017 році була заявлена до продажу на аукціоні Potomack Сompany (Александрія, штат Вірджинія, США). Повернення роботи М. Паніна в Україну ― це результат багаторічної спільної праці та стратегічного партнерства між Україною та США, а також, що не менш важливо, міжнародне визнання втрат культурних цінностей України під час Другої світової війни”, – йдеться в повідомленні відомства.

У 1962 році картина була виявлена в американської пари, яка придбала будинок в місті Ріджфілд в штаті Коннектикут. Колишній власник будинку емігрував в США з Швейцарії в 1946 році. Нові власники виявили документи, згідно з якими продавець під час війни служив в швейцарській армії.

У 1986 році емігрант з Швейцарії помер, а через рік будинок був знову проданий, черговий власник виставив картину Паніна на аукціон. На оголошення звернули увагу в Дніпропетровському художньому музеї і зажадали повернути роботу.