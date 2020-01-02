Про це повідомляється на сторінці Мінкульту у Facebook.
Так, картина була вивезена під час окупації нацистами з Дніпропетровська в 1941-1943 роках.
“Дворічна кропітка робота завершилася передачею американським подружжям Трейсі картини в дар Україні, яка у 2017 році була заявлена до продажу на аукціоні Potomack Сompany (Александрія, штат Вірджинія, США). Повернення роботи М. Паніна в Україну ― це результат багаторічної спільної праці та стратегічного партнерства між Україною та США, а також, що не менш важливо, міжнародне визнання втрат культурних цінностей України під час Другої світової війни”, – йдеться в повідомленні відомства.
У 1962 році картина була виявлена в американської пари, яка придбала будинок в місті Ріджфілд в штаті Коннектикут. Колишній власник будинку емігрував в США з Швейцарії в 1946 році. Нові власники виявили документи, згідно з якими продавець під час війни служив в швейцарській армії.
У 1986 році емігрант з Швейцарії помер, а через рік будинок був знову проданий, черговий власник виставив картину Паніна на аукціон. На оголошення звернули увагу в Дніпропетровському художньому музеї і зажадали повернути роботу.
- Раніше Національна поліція передала Франції картину художника Поля Сіньяка “Порт Ла-Рошель” вартістю 1,5 млн доларів, знайдену у підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова в Києві.