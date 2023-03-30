29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про "брутальну поведінку" представників МП.

Про це глава Мінкульту зазначив у Facebook.

Ткаченко зазначив, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” не змогла розпочати роботу 30 березня.

Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірку якої було заплановано. Окрім того, численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів Комісії всередину будівлі.

Відтак за фактом перешкоджання роботи комісії у Мінкульті подали заяву в поліцію.

Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога”, – заявив Ткаченко.

За словами міністра, 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.

Зауважимо, 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, вони досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури.

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання журналіста підтвердити, що Росія напала на Україну.