Про це глава Мінкульту зазначив у Facebook.
Ткаченко зазначив, що через фізичні перешкоди з боку УПЦ МП Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” не змогла розпочати роботу 30 березня.
Представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, перевірку якої було заплановано. Окрім того, численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів Комісії всередину будівлі.
Відтак за фактом перешкоджання роботи комісії у Мінкульті подали заяву в поліцію.
Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога”, – заявив Ткаченко.
За словами міністра, 31 березня комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.
Зауважимо, 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, вони досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури.
Намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь пригрозив журналістам побиттям палицею та відмовився на прохання журналіста підтвердити, що Росія напала на Україну.
- З Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону. Поліція не пропустила автомобіль, який намагався це зробити.
- 29 березня закінчився строк договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з Українською православною церквою Московського патріархату. Тож священнослужителі УПЦ МП востаннє провели богослужіння у Києво-Печерській лаврі.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.