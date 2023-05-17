Міністерство культури та інформаційної політики України визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини ще дві радянські пам’ятки монументального мистецтва у Києві.

Джерело: Мінкульт.

Йдеться про пам’ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі.

Отже, визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкт культурної спадщини за видом історія “Пам’ятник Братська могила бійців революції, які загинули під час січневого збройного повстання 1918 р.”, розташований за адресою: м. Київ, Печерський район, Маріїнський парк, у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним абзацами третім і четвертим ст. 1 та ст. 2 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, та ознакам, визначеним Порядком визначення категорій пам’яток, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 452.

Також визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єкт культурної спадщини за видами історія, монументальне мистецтво “Обеліск на честь міста-героя Києва», розташований за адресою: м. Київ, Галицька пл., у зв’язку з невідповідністю критеріям, визначеним абзацами третім і четвертим ст. 1 та ст. 2 Закону України “Про охорону культурної спадщини”, та ознакам, визначеним Порядком визначення категорій пам’яток, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 452.