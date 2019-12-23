Законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки та буде представлений для публічного обговорення на початку січня.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Проєкт закону про дезінформацію знаходиться на фінальній стадії розробки. Він напрацьовувався останні півтора місяця спеціалістами МКМС (Міністерства культури, молоді та спорту – ред.) разом із представниками журналістської та медіа спільноти, які знайшли можливість весь цей час працювати в робочих групах. І ми готові представити його до другого етапу обговорення”, — написав Бородянський.

За словами міністра, законопроєкт про дезінформацію повинен пройти “через публічний діалог”, на основі якого пізніше законопроєкт буде доопрацьовано.

“Враховуючи велику суспільну важливість цього законопроекту, який стосується в першу чергу державної та інформаційної безпеки, глибоко переконаний, що він має відбуватися через публічний діалог. Ми представимо його до обговорення на початку січня та будемо готові доопрацьовувати на основі публічного діалогу”, — додав він.