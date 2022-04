Мінкульт репрезентував айдентику України: користувачі соцмереж розкритикували ідею

#Букви зібрали для вас найяскравіші реакції під дописом Міністерства культури.

Українці обурені, що вибір візуалу, дизайнера чи художника відбувся виключно Міністерством культури та його партнерами. У той час, коли варто було б організувати прозорий конкурс та голосування на найкращу ідею. Користувачі наголошують, що Україна має безліч талановитих митців, які безплатно запропонували б ідею та оформили її.

Наприклад, як це зробила Укрпошта, коли оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки “Русский военный корабль, иди на#уй!”. Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.

У міністерстві зауважили, що сонях для українців – це не просто рослина, а символ процвітання України та нашої єдності.

Водночас у коментарях до допису користувачі ствердили, що соняшник не найкращий вибір для представлення України на міжнародному рівні. Безперечно, це один з головних символів нашої держави, однак дехто вважає його доволі неоригінальним. Також лунали висловлювання про те, що це не українська рослина, а своєрідний “окупант”, який з часом виснажує наші землі.

Також можна побачити коментарі, в яких українці відверто називають соняшник — монстром. Хтось сміється з ілюстрації, а хтось вважає її по-справжньому моторошною.

Автором айдентики проєкту “Ukraine Now and Forever” є Даніель Скрипник, український художник, арткріейтор та продюсер діджитал проєктів. Його картини не раз помічали іноземні артисти, адже в його ілюстраціях часто прослідковується музичний вектор. Зокрема американських виконавців.

