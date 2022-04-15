Сьогодні Міністерство культури та інформаційної політики України репрезентувало проєкт "Ukraine Now and Forever". Символом айдентики України став соняшник, який має око та тризуби. Однак користувачі соцмереж розкритикували дизайн та закликали міністерство змінити оформлення. Чому?

#Букви зібрали для вас найяскравіші реакції під дописом Міністерства культури.

Українці обурені, що вибір візуалу, дизайнера чи художника відбувся виключно Міністерством культури та його партнерами. У той час, коли варто було б організувати прозорий конкурс та голосування на найкращу ідею. Користувачі наголошують, що Україна має безліч талановитих митців, які безплатно запропонували б ідею та оформили її.

Наприклад, як це зробила Укрпошта, коли оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки “Русский военный корабль, иди на#уй!”. Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.







Мінкульт репрезентував айдентику України: користувачі соцмереж розкритикували ідею // 7 фото

У міністерстві зауважили, що сонях для українців – це не просто рослина, а символ процвітання України та нашої єдності.

“Адже його стиглі зернини міцно об’єднані між собою у єдине коло. Також це історія про емоції українців та про увагу до нас світу. Соняшник фокусує увагу. Це зараз потрібно й Україні”, — йдеться у повідомленні.

Водночас у коментарях до допису користувачі ствердили, що соняшник не найкращий вибір для представлення України на міжнародному рівні. Безперечно, це один з головних символів нашої держави, однак дехто вважає його доволі неоригінальним. Також лунали висловлювання про те, що це не українська рослина, а своєрідний “окупант”, який з часом виснажує наші землі.

Також можна побачити коментарі, в яких українці відверто називають соняшник — монстром. Хтось сміється з ілюстрації, а хтось вважає її по-справжньому моторошною.





Мінкульт репрезентував айдентику України: користувачі соцмереж розкритикували ідею // 7 фото

Автором айдентики проєкту “Ukraine Now and Forever” є Даніель Скрипник, український художник, арткріейтор та продюсер діджитал проєктів. Його картини не раз помічали іноземні артисти, адже в його ілюстраціях часто прослідковується музичний вектор. Зокрема американських виконавців.

Айдентика проекту у вільному доступі — тут