#Букви зібрали для вас найяскравіші реакції під дописом Міністерства культури.
Українці обурені, що вибір візуалу, дизайнера чи художника відбувся виключно Міністерством культури та його партнерами. У той час, коли варто було б організувати прозорий конкурс та голосування на найкращу ідею. Користувачі наголошують, що Україна має безліч талановитих митців, які безплатно запропонували б ідею та оформили її.
Наприклад, як це зробила Укрпошта, коли оголосила переможця голосування за найкращий ескіз поштової марки “Русский военный корабль, иди на#уй!”. Учасниками конкурсу стали 496 авторів з України та різних куточків світу.
Мінкульт репрезентував айдентику України: користувачі соцмереж розкритикували ідею // 7 фото
У міністерстві зауважили, що сонях для українців – це не просто рослина, а символ процвітання України та нашої єдності.
“Адже його стиглі зернини міцно об’єднані між собою у єдине коло. Також це історія про емоції українців та про увагу до нас світу. Соняшник фокусує увагу. Це зараз потрібно й Україні”, — йдеться у повідомленні.
Водночас у коментарях до допису користувачі ствердили, що соняшник не найкращий вибір для представлення України на міжнародному рівні. Безперечно, це один з головних символів нашої держави, однак дехто вважає його доволі неоригінальним. Також лунали висловлювання про те, що це не українська рослина, а своєрідний “окупант”, який з часом виснажує наші землі.
Також можна побачити коментарі, в яких українці відверто називають соняшник — монстром. Хтось сміється з ілюстрації, а хтось вважає її по-справжньому моторошною.
Мінкульт репрезентував айдентику України: користувачі соцмереж розкритикували ідею // 7 фото
Автором айдентики проєкту “Ukraine Now and Forever” є Даніель Скрипник, український художник, арткріейтор та продюсер діджитал проєктів. Його картини не раз помічали іноземні артисти, адже в його ілюстраціях часто прослідковується музичний вектор. Зокрема американських виконавців.
this is important.
the 🌻 is not about negativity #StandWithUkraine https://t.co/ad9hD8t8Ar
— Daniel🇺🇦 (@DanielSkripnik) April 15, 2022
Айдентика проекту у вільному доступі — тут
- Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО виключити звідти РФ. Зокрема відомство запропонувало перенести 45-у сесію з російської Казані до Львова.
- Також найбільші музеї світу, музичні та кінофестивалі, провідні театри та авторитетні аукціони припинили співпрацю з Росією та запровадили “культурні санкції” на тлі російського вторгнення в Україну.