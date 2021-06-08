Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Міністр Олександр Ткаченко акцентував, що це “не просто новий візуальний стиль, а інструмент, за допомогою якого міністерство транслюватиме меседжі та цінності МКІП”.

“Ребрендинг має на меті показати Міністерство як сучасну державну установу, яка відповідає сьогоднішнім викликам. Новий стиль бренду представляє актуальну українську культуру — привабливу та зрозумілу для сучасних українців”, — кажуть в міністерстві.

Нова айдентика була розроблена креативною агенцією Green Penguin за підтримки USAID Transformation Communications Activity.

Логотип, як зазначають у міністерстві, має “обережне відсилання до давньоруської каліграфії”. Для його використання передбачено кілька кольорових рішень (чорне, біле, жовте та червоне). Також є кілька версій тла з використанням основних кольорів та патернів.

“Тонкі накреслення та скруглення підсвідомо зчитуються як м’які та дружні елементи, що створюють динаміку немов зображення нового витка історії та культури. Перетин літер в абревіатурі нагадує про міждисциплінарність напрямів роботи МКІП”, — йдеться в пресрелізі.

Ролик демонструє приклади використання нового логотипу на різноманітній друкованій продукції, посуді, одязі, банерах тощо.

Що відомо про розробника логотипу?

Креативна агенція Green Penguin (ТОВ “ГРІН ПІНГВІН МЕДІА”) зареєстрована 5,5 року тому в Києві. Бенефіціарним власником та засновником агенції є Ірина Тараненко. Саме ця особа була засновником ще однієї агенції, що також спеціалізується на виданні книг та рекламі — ТОВ “МЕДІА ФРЕНДС”.

Спыльно з нинішньою власницею “МЕДІА ФРЕНДС” Юлією Куровою власниця Green Penguin Ірина Тараненко заснувала однойменну агенцію в Казахстані.

Казахстанська Green Penguin Media має окремий сайт, однак на Facebook-сторінці можна побачити одночасно інформацію для клієнтів з України та Казахстану (адреси, номери телефона тощо).

Клієнтами Green Penguin були міжнародні організації, великі компанії, а також органи влади (зокрема Офіс президента та КМУ), державні проєкти (“Дія”).

Примітно, що агенція серед інших співпрацювала з “Фондом першого президента Республіки Казахстан — лідера нації”.

У 2018 році агенція отримала замовлення від “Українського культурного фонду” на майже 2 млн гривень. Це був мультиплікаційний серіал “Мандрівка. Україна” (переглянути його можна тут).

У грудні минулого року за підтримки телеканалу СТБ, “Укрпошти” та Green Penguin було реалізовано новорічний проєкт дружини президента України Олени Зеленської.