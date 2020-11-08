Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Державним агентством із розвитку туризму пропонує розвивати Чорнобильську зону відчуження і внести окремі її об'єкти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко написав у Facebook.

“Минуло вже майже 35 років [після катастрофи на Чорнобильській АЕС]. Зараз зона відчуження – туристичний магніт. У 2019 році її відвідало понад 120 тис. туристів, а початок цього року був найуспішнішим за весь час з точки зору кількості відвідувачів. Але прийшов карантин. І час, який він нам дає, мусимо використати правильно”, – вважає міністр.

Перед тим, як вносити об’єкти до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Ткаченко пропонує впорядкувати процедуру відвідування зони, запросити фахівців, які зможуть розробити туристичні маршрути, залучити експертів із реставрації, переглянути питання безпеки відвідування зони і розробити для неї самостійний туристичний бренд.

З-поміж цікавих об’єктів Ткаченко назвав завод “Юпітер”, мозаїки українського художника Івана Литовченка, краєзнавчий музей історії Полісся, градирню біля ЧАЕС та інші.

“Тому будемо розвивати. Бо це не тільки туристична атракція, але й місце пам’яті, куди варто приїхати, щоб усвідомити правду про катастрофу та її “кінцевий ефект”, – резюмував Ткаченко.