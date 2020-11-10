Таку заяву Степанов зробив в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

Як відомо, вже цієї середи уряд може ухвалити пропозицію МОЗ щодо введення карантину вихідного дня, під час якого діятимуть жорсткі карантинні обмеження.

Міністерство культури та інформполітики виступає проти такого нововведення.

“З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити карантин вихідного дня, МКІП не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей”, – вважає очільник міністерства Олександр Ткаченко.

Він наголосив, що культурна сфера генерує 2-4% ВВП, які вкрай важливі для економіки країни. До того ж, на його думку, закриття закладів культури на загальній статистиці захворюваності.

“Закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей по виконанню санепідем вимог МОЗ, – рішення, що призведе до фінансових втрат в бюджеті України. Заборона на роботу в вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій призведе до зменшення і без того критичних доходів ще додатково на 50% і більше”, – додав міністр.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи заяву колеги, заявив, що Ткаченко зробив “спробу сподобатись”, а також порадив йому замість критики запропонувати механізми підтримки для сфери культури та креативних індустрій.