Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
“В МКІП викликає занепокоєння те, що в ці критичні часи для України інформаційний простір країни заповнюється конфліктами всередині суспільства”, — йдеться у заяві.
Згідно з позицією Мінкульту, зараз не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів і ворожнечі всередині країни та професійної журналістської спільноти.
У міністерстві розуміють роль Віктора Медведчука та його телеканалів у російсько-українській війні, проте для міністерства наразі звертає увагу лише на те, яку саме позицію обрали зазначені у списку медійники після початку повномасштабного вторгнення.
Водночас у Мінкульті наголосили, що вони не можуть впливати на кадрову політику телеканалів та медіагруп.
- Нагадаємо, що українські медійники опублікували заяву з проханням відсторонити від участі в національних телемарафонах ведучих, які “багато років підігравали ворогу та поширювали кремлівську пропаганду”.
- Також найпрестижніша щорічна журналістська премія в США – Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.
- Варто зазначити, станом на середину квітня 20 працівників засобів масової інформації загинули від злочинних дій окупантів. Серед них – як представники місцевих видань (національних і регіональних), так й іноземних ЗМІ. Дехто загинув зі зброєю в руках, а дехто – під час виконання своєї роботи.
- 4 травня стало відомо про загибель журналіста, захисника України Олександра Махова. 2022 року з редакції державного підприємства “Мультимедійна платформа іномовлення України” вирушив на фронт, щоб захищати Україну.
- Стало відомо, що журналісти ідентифікували двох представників так званих “миротворчих військ” – росіян, що чинили звірства у тимчасово окупованих містах Київщини.