У Міністерстві культури України виступили проти відсторонення від етерів низки медійників, які раніше працювали на проросійських телеканалах, що належали підозрюваному у держзраді нардепу Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

“В МКІП викликає занепокоєння те, що в ці критичні часи для України інформаційний простір країни заповнюється конфліктами всередині суспільства”, — йдеться у заяві.

Згідно з позицією Мінкульту, зараз не час для публічних люстрацій та розпалювання конфліктів і ворожнечі всередині країни та професійної журналістської спільноти.

У міністерстві розуміють роль Віктора Медведчука та його телеканалів у російсько-українській війні, проте для міністерства наразі звертає увагу лише на те, яку саме позицію обрали зазначені у списку медійники після початку повномасштабного вторгнення.

Водночас у Мінкульті наголосили, що вони не можуть впливати на кадрову політику телеканалів та медіагруп.