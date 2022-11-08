Про це повідомляє пресслужба Мінкультури у Facebook.

Степан став третім амбасадором проєкту з відновлення зруйнованих російськими окупантами пам’яток в Україні: “Харківський кіт Степан, який має в Інстаграмі 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту від МКІП — “Збережіть українську культуру”. Це вже третя “зірка”, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури”, — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, у своєму Instagram власниця Степана від його імені написала, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія зруйнувала чи пошкодила 552 культурних об’єкти в Україні, і закликала українців зробити пожертви на відновлення пам’яток.