Міністерство культури та інформаційної політики разом із Національним агентством з питань запобігання корупції розпочинають роботу по відстеженню порушення санкцій у світових операціях на ринку мистецтва та запобіганню незаконній торгівлі предметами мистецтва, що були викрадені російськими загарбниками в Україні під час війни.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Facebook.

За даними ЮНЕСКО, в Україні вже пошкоджено понад 230 культурних об’єктів, багато з них викрали росіяни. За даними української сторони, станом на 01.02.2023 пошкоджено або зруйновано понад 1500 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури.

Окрім того, все частіше фіксують факти, коли важливі археологічні знахідки, книги, предмети народного та образотворчого мистецтва з України виставляються на продаж на різноманітних аукціонах та в галереях по всьому світу.

Протидіяти цьому віднині будуть Міністерство культури та інформаційної політики і Національне агентство з питань запобігання корупції, які розпочали спільну роботу в межах робочої групи Art Sanct Task Force.

Олександр Ткаченко пояснив, що мета групи – виявлення викрадених під час війни в Україні мистецьких предметів та предметів старовини, недопущення їх вільного обігу у світі та пошук мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшого замороження цих активів та їх конфіскації. За його словами, скільки б предметів не евакуювали, в таких конфліктах неможливо евакуювати та убезпечити все.

“Ми знаходимось в контакті з міжнародними й українськими правоохоронними органами та профільними організаціями, щоб притягнути Росію до відповідальності, арештувати її активи у світі та запобігти міжнародному трафіку викраденого. Ми розуміємо, що це складний та довготривалий процес через його масштаби, якого світ не бачив з часів Другої світової війни. Тому разом з НАЗК розпочинаємо вже зараз та зробимо все, щоб повернути викрадене в Україну та притягнути Росію до відповідальності”, – зазначив міністр.

Отже, Art Sanct Task Force має дві основні мети, зокрема, це виявлення викрадених під час війни в Україні предметів мистецтва та недопущення їхнього вільного обігу у світі й пошук мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшого замороження цих активів та їхньої конфіскації.