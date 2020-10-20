Мінкульт рекомендує книгу «Справа Василя Стуса» до прочитання, - Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендує книгу Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” до прочитання. Глава Мінкульту Олександр Ткаченко пообіцяв особисто закупити частину накладу для національних бібліотек, поки скандальна справа про заборону книги знаходиться в апеляції.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Ткаченко розкритикував лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука за спроби цензури.

“Творець “темників” вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора та на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей”, – написав Ткаченко.

Міністр нагадав, що спроби Медведчука заборонити роботу журналістів спровокували Помаранчеву революцію у 2004 році.

“Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек”, – додав Ткаченко.