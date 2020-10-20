Мінкульт рекомендує книгу «Справа Василя Стуса» до прочитання, - Ткаченко

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Ткаченко розкритикував лідера “ОПЗЖ” Віктора Медведчука за спроби цензури.
“Творець “темників” вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензора та на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей”, – написав Ткаченко.
Міністр нагадав, що спроби Медведчука заборонити роботу журналістів спровокували Помаранчеву революцію у 2004 році.
“Коротше, МКІП рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек”, – додав Ткаченко.
- Раніше Офіс президента нагадав про неприпустимість цензури і назвав рішення суду щодо заборони розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” за позовом Віктора Медведчука таким, що “дивує формулюваннями”.
- Українські користувачі Мережі поглузували над Віктором Медведчуком через позов проти автора книги “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані. На його честь перейменували “ефект Стрейзанд”, зокрема — у Вікіпедії.
- Після заборони суду на розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані “Справа Василя Стуса” весь наявний тираж книги розкупили “за лічені хвилини”.