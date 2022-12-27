Міністерство культури рекомендуватиме Лаврському заповіднику не продовжувати угоду з УПЦ МП на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати”, – розповів Олександр Ткаченко.

А також додав, що було створено міжвідомчу урядову комісію щодо вивчення питання використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не будуть використовувати.

“З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є відповідні угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки”, – пояснив міністр культури та інформаційної політики України.

Нагадаємо, що намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату.

За словами митрополита Павло, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

“Вже 1 січня ми не маємо права переступати пороги Трапезного й Успенського соборів. Нас ніхто не сповістив письмово хоча б за місяць, у нас на руках довгострокові договори оренди, ми служили до війни щодня”, — сказав намісник.

У своєму зверненні він закликав президента відвідати Лавру, аби переконатися “скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день”.

Раніше шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна розповіла про закінчення терміну оренди, написавши, що “договір оренди — всьо” і це рішення остаточне: “Паша Мерседес [митрополит Павло] говорить про богоборство. Хоча насправді держава абсолютно має таке право. Ніякого перевищення повноважень”, — йдеться в її повідомленні.