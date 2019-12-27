Про це повідомила прес-служба Міністерства культури, молоді та спорту.
Зокрема, на першому етапі новий телеканал буде розважально-інформаційним.
“Державний канал для ТОТ, який буде запущений в лютому, на першому етапі буде розважально-інформаційним каналом, який буде об’єднувати в собі кращі розважальні програми українського виробництва та інформаційне мовлення, яке буде державним мовленням. Наше завдання зробити так, аби наші громадяни на ТОТ чули і знали незаангажовану і чесну позицію про те, що відбувається в Україні. Наразі ми разом з колегами з МЗС активно працюємо над формуванням стратегічного пакету меседжів для тимчасово окупованих територій”, – сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський пообіцяв протягом 3 місяців запустити українське телемовлення на 80% окупованих територій Донбасу.