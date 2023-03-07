Голова “Братства” Дмитро Корчинський спростував заяву Міністерства культури та інформаційної політики України про те, що ПЦУ нібито не просила провести панахиду за загиблими бійцями у Лаврі, звинувативши відомство у брехні.

Про це Корчинський повідомив у своєму Facebook.

У відповіді МКІП зазначено, що міністерство нібито “не відмовляло у відспівуванні загиблих військових в Успенському соборі 7 березня”, а інформація, що шириться соціальними мережами, “не відповідає дійсності”.

“МКІП може погоджувати або не погоджувати служіння в храмі за зверненням релігійної громади. Станом на 23:55 6 березня до МКІП не було звернень від ПЦУ або будь-якої іншої релігійної громади. Відповідно до цього, жодних відмов чи погоджень МКІП не надавало”, – йшлося в повідомленні МКІП.

Натомість за словами Корчинського, до голови Мінкульту Ткаченка особисто звертався Митрополит Єпіфаній. До свого допису він доєднав лист, з яким до міністерства зверталася ПЦУ.

“[…] це правило [що до того, що майно, яким керує Мінкульт, надається тільки за запитами релігійних громад] ви щойно вигадали. Міністерство народну власність може надавати для здійснення народних потреб за потребою народу. У багатьох храмових будівлях, які перебувають в розпорядженні Мінкульту, здійснюються заходи, виставки тощо, зовсім не за зверненнями релігійних громад”, – написав Корчинський.

До прикладу, він зауважив, що нещодавно у Трапезній церкві Лаври відбувся концерт Хореї Козацької, яка є видатним музичним колективом, але не є релігійною громадою.

Голова “Братства” впевнений, що Ткаченку та всьому міністерству “наплювати на загиблих героїв”: “Цікаво, що в приватних розмовах Ткаченко натякає, що це Єрмак сказав йому відмовити. Як би ми не ставилися до Єрмака, я точно знаю, що він тут ні до чого”, – додав Корчинський.

ДОВІДКА. 7 березня українських бійців із диверсійної групи “Братства”, котрі загинули на Брянщині наприкінці грудня минулого року, відспівають у Михайлівському Золотоверхому соборі. Раніше Мінкульт видав дозвіл на проведення церемонії в Успенському соборі Лаври, проте у передвечір поховання міністр Олександр Ткаченко скасував рішення.

Корчинський зазначив, що “Ткаченко вирішив, що загиблі бійці не гідні”.

Православна Церква України одразу прийшла на допомогу й організувала церемонію у Михайлівському Золотоверхому соборі.