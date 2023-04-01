Міністерство культури та інформаційної політики України засудило рішення канадської медіакомпанії, що займається розповсюдженням фільмів, Lionsgate випустити стрічку "Джон Вік 4" з Кіану Рівзом у головній ролі в офіційний прокат у Росії.

Про це йдеться у повідомленні Мінкульту у Facebook.

“Міністерство культури та інформаційної політики України рішуче засуджує рішення Lionsgate випустити стрічку “Джон Вік 4″ в офіційний російський прокат. Абсолютно неприпустимо вести подвійну політику: заявляти про зупинення бізнесу з Росією і одночасно виконувати контракти з росіянами, навіть якщо вони були укладені раніше”, – йдеться у заяві МКІП.

А також зазначається, що всі виручені від офіційних прем’єр у РФ кошти майже напевно підуть на ракетні обстріли мирних українських міст та продовження російського терору проти українців. У відомстві наголосили, що це мають усвідомлювати всі, хто планує повторити подібне рішення у майбутньому.

Рік тому у відповідь на неспровоковане повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну світові кінокомпанії такі, як Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount скасували всі свої прем’єри фільмів у РФ. Серед тих, хто відмовився від прокату фільмів в Росії була і студія Lionsgate.

Однак, тиждень тому попри повномасштабну війну РФ в Україні і загальний світовий бойкот стрічка “Джон Вік 4” з Кіану Рівзом в головній ролі офіційно з’явилася у російських кінотеатрах.

За інформацією Мінкульту, керівництво відповідальної за франшизу фільму Lionsgate Motion Picture пояснило вихід стрічки у російський прокат “попередніми контрактами та зобов’язаннями, які потрібно було виконати”.