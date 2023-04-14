Глава Міністерства культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що відомство зверталось до YouTube через падіння трафіку національного телемарафону "Єдині новини".

Про це міністр розповів в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, нещодавно Мінкульт помітив певне зменшення трафіку низки ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube

“Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших”, – зазначив він.

Тому, додав Ткаченко, відомство звернулися з листами і зараз триває діалог з YouTube.

Він пояснив, що на час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося.

Окрім звернення до YouTube через певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь в телемарафоні, Мінкульт також мав зустріч з Meta 13 квітня, через блокування Facebook-сторінок українців, які розповідають про війну.

“Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт “Страна”, ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати, будемо на це звертати увагу”, – додав міністр.