Про це міністр розповів в інтерв’ю Liga.net.
За його словами, нещодавно Мінкульт помітив певне зменшення трафіку низки ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube
“Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших”, – зазначив він.
Тому, додав Ткаченко, відомство звернулися з листами і зараз триває діалог з YouTube.
Він пояснив, що на час війни на YouTube налагоджена система швидкої реакції. Сервіс взяв в опрацювання повідомлення і перевіряє, що сталося.
Окрім звернення до YouTube через певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь в телемарафоні, Мінкульт також мав зустріч з Meta 13 квітня, через блокування Facebook-сторінок українців, які розповідають про війну.
“Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт “Страна”, ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відслідковувати, будемо на це звертати увагу”, – додав міністр.
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