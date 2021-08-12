У міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що матимуть змогу назвати вартість концерту до Дня Незалежності та решти заходів через 20 робочих днів.

Про це йдеться у відповіді на запит #Букв.

Зокрема, редакція просила назвати загальну вартість проведення запланованих заходів до Дня Незалежності й зазначити суму, що витратять з державного бюджету України.

Крім того, #Букви просили назвати вартість та суму, яку виділять з держбюджету на проведення:

військового параду;

саміту перших леді та джентльменів “М’яка сила у новій реальності”, ініційованого дружиною президента України Оленою Зеленською;

концерту італійського співака Андреа Бочеллі;

святкового шоу “Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни” на НСК “Олімпійський”.

У Мінкульті повідомили, що запитувана інформація “стосується надання великого обсягу інформації та потребує додаткового часу на опрацювання”.

“Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації” відповідь на ваш запит буде надана протягом 20 робочих днів”, – заявили у Мінкульті.

Нагадаємо, що в Офісі президента представили план святкування 30-річчя Незалежності України. Святкові заходи пройдуть з 22 по 24 серпня. У цей період по всій країні відбудеться понад 150 заходів.

24 серпня з нагоди 30-річчя Незалежності України в центрі Києва на НСК “Олімпійському” відбудеться урочистий концерт “Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни”. На сцені з’явиться понад 30 виконавців і гуртів, серед яких співаки Олег Винник, MONATIK, Оля Полякова та інші.

Про те, хто виступатиме 24 серпня, та чому це концерт “із присмаком зради”, можна прочитати в матеріалі #Букв.