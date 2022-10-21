Мінлива хмантість, але без опадів: прогноз погоди на 21 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів.
Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.
Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вночі буде прохолодно – від +2 до -3 градусів, однак вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +15.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 7-10 м/с.
Температура повітря вдень +9…+11.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.