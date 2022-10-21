Мінлива хмантість, але без опадів: прогноз погоди на 21 жовтня

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 21 жовтня, в Україні без опадів та до +15 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, у східних та Запорізькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі буде прохолодно – від +2 до -3 градусів, однак вдень стовпчики термометрів покажуть від +7 до +12 градусів, а на Закарпатті та Прикарпатті – до +15.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 7-10 м/с.

Температура повітря вдень +9…+11.