За даними синоптиків у середу, 30 листопада, в Україні не очікується опадів, лише вночі у більшості північних областей йтиме сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність та без опадів.

На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер східний 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.

Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, на півдні протягом доби від -1 до +4, а у Криму вдень +5…+10 градусів.

У Києві сьогодні вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 7-12 м/с. Вдень у Києві від 0 до -2 градусів.