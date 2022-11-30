Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність та без опадів.
На заході та півночі на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер східний 7-12 м/с, на південному сході та сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.
Вдень температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів, на півдні протягом доби від -1 до +4, а у Криму вдень +5…+10 градусів.
У Києві сьогодні вдень без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 7-12 м/с. Вдень у Києві від 0 до -2 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.