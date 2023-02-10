Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер змінних напрямків 3-5 м/с.
Вдень в українських областях температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.