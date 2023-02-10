Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 10 лютого

За даними синоптиків у п'ятницю, 10 лютого, в Україні збережеться малохмарна та суха погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Опадів не передбачається.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків 3-5 м/с.

Вдень в українських областях температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.