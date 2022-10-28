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Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 28 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків у пятницю, 28 жовтня, в Україн без опадів та до +19 градусів.

П’ятниця, 28 жовтня 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що сьогодні у всіх українських областях хмарно з проясненням, опадів вдень не передбачається.

Вночі та вранці у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий

Вітер північно-західний та західний 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на Прикарпатті та на Одещині – до +19. Найпрохолодніше на сході – від +7 до +12 градусів.

У Києві на сьогодні прогнозують хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно західний 5-8 м/с. Температура повітря вдень від +12 до +14 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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