Мінлива хмарність і без опадів: прогноз погоди на 28 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Зазначається, що сьогодні у всіх українських областях хмарно з проясненням, опадів вдень не передбачається.
Вночі та вранці у західних і Вінницькій областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Вітер північно-західний та західний 5-10 м/с.
Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на Прикарпатті та на Одещині – до +19. Найпрохолодніше на сході – від +7 до +12 градусів.
У Києві на сьогодні прогнозують хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно західний 5-8 м/с. Температура повітря вдень від +12 до +14 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.