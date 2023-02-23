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Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 лютого

За даними синоптиків у четвер, 23 лютого, в Україні малохмарно та без опадів.

Четвер, 23 лютого 2023, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні мінлива хмарність та без опадів.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с.

На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура повітря вдень у західних та південних областях від +2 до +7 градусів, на Закарпатті – до +10 градусів. у решті областей вдень від -3 до +2 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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