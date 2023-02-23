Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 23 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність та без опадів.
Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с.
На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.
Температура повітря вдень у західних та південних областях від +2 до +7 градусів, на Закарпатті – до +10 градусів. у решті областей вдень від -3 до +2 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень у столиці близько 0 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.