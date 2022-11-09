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Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 9 листопада

Згідно з прогнозами синоптиків у середу, 9 листопада, в Україні збережеться суха погода з температурою повітря вдень до +15 градусів.

Середа, 9 листопада 2022, 07:14
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер переважно південно-західний 3-8 м/с.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів. Трохи прохолодніше на сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний 3-8 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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