Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 9 листопада

Згідно з прогнозами синоптиків у середу, 9 листопада, в Україні збережеться суха погода з температурою повітря вдень до +15 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків сьогодні в Україні мінлива хмарність, без опадів.

Вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер переважно південно-західний 3-8 м/с.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів. Трохи прохолодніше на сході, а також у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях – +6…+11 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер переважно південно-західний 3-8 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +13 градусів.