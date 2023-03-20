Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогнозується відсутність опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман.
Зазначено, що температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни дорівнюватиме 1-6° тепла. Як повідомляється, вдень прогнозується 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті – до 16°.
У Києві сьогодні також мінлива хмарність та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря по області дорівнюватиме вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 8-13° тепла. У столиці вночі температура буде близько 0°, вдень – 10-12° тепла.
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За даними синоптиків, у неділю, 19 березня, на заході України очікується туман, на сході – невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).