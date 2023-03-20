За даними синоптиків, у понеділок, 20 березня, на всій території України очікується мінлива хмарність та подекуди дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогнозується відсутність опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями очікується туман.

Зазначено, що температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни дорівнюватиме 1-6° тепла. Як повідомляється, вдень прогнозується 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті – до 16°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність та без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря по області дорівнюватиме вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень очікується 8-13° тепла. У столиці вночі температура буде близько 0°, вдень – 10-12° тепла.