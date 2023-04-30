За даними синоптиків, у неділю, 30 квітня, по всій території України очікується мінлива хмарність та місцями опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У південних, східних, більшості центральних областей вночі очікуються помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень – невеликі дощі. Температура повітря вночі дорівнюватиме 5-10° тепла, вдень – 10-15°.

На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується невеликий дощ. Температура вночі буде 1-6° тепла, у західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі – заморозки 0-5°, температура вдень – 11-16° тепла.

Вітер очікується північно-східний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині – місцями пориви 15-20 м/с.

На високогір’ї Карпат вночі прогнозується без опадів, вдень місцями – невеликий дощ. Температура повітря вночі дорівнюватиме 0-5° морозу, вдень – 3-8° тепла.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність та без опадів. Вітер очікується північно-східний 7-12 м/с. Вночі по області заморозки 0-5°; температура вдень – 11-16° тепла. У столиці вночі заморозки 0-2°; температура вдень – 13-15° тепла.