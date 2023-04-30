Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У південних, східних, більшості центральних областей вночі очікуються помірні (у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі місцями значні), вдень – невеликі дощі. Температура повітря вночі дорівнюватиме 5-10° тепла, вдень – 10-15°.
На решті території без опадів, лише вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями прогнозується невеликий дощ. Температура вночі буде 1-6° тепла, у західних областях на поверхні грунту, у північних, Вінницькій та Хмельницькій областях в повітрі – заморозки 0-5°, температура вдень – 11-16° тепла.
Вітер очікується північно-східний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині – місцями пориви 15-20 м/с.
На високогір’ї Карпат вночі прогнозується без опадів, вдень місцями – невеликий дощ. Температура повітря вночі дорівнюватиме 0-5° морозу, вдень – 3-8° тепла.
У Києві сьогодні також мінлива хмарність та без опадів. Вітер очікується північно-східний 7-12 м/с. Вночі по області заморозки 0-5°; температура вдень – 11-16° тепла. У столиці вночі заморозки 0-2°; температура вдень – 13-15° тепла.
- За даними синоптиків у суботу, 29 квітня, в окремих регіонах України очікуються дощі.