Про це повідомляє Reuters.
Мер міста Джейкоб Фрей приєднався до інших чиновників і членів сім’ї Флойда, щоб обговорити врегулювання.
Зараз триває суд стосовно поліцейського Дерека Шовіна, який поставив ногу на шию Флойду, коли той лежав на землі і кричав про те, що не може дихати. Сестра Флойда Бриджетт заявила, що вона і її родина “щасливі, що ця частина трагічного шляху до правосуддя для Джорджа вирішена”.
“Хоча наші серця розбиті, ми тішимося тим, що навіть після смерті Джордж Флойд показав світу, як жити”, – сказала вона, подякувавши владі міста за надання фінансової допомоги в оплаті судових витрат.
У минулому році родичі Флойда подали в суд на місто, Шовіна і трьох інших поліцейських, заявивши, що поліція застосувала надмірну силу проти Флойда, порушивши його конституційні права.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.