З бюджету міста Міннеаполіс сім'ї убитого Джорджа Флойда заплатять 27 мільйонів доларів на врегулювання судового позову з приводу расової несправедливості і жорсткості поліції.

Про це повідомляє Reuters.

Мер міста Джейкоб Фрей приєднався до інших чиновників і членів сім’ї Флойда, щоб обговорити врегулювання.

Зараз триває суд стосовно поліцейського Дерека Шовіна, який поставив ногу на шию Флойду, коли той лежав на землі і кричав про те, що не може дихати. Сестра Флойда Бриджетт заявила, що вона і її родина “щасливі, що ця частина трагічного шляху до правосуддя для Джорджа вирішена”.

“Хоча наші серця розбиті, ми тішимося тим, що навіть після смерті Джордж Флойд показав світу, як жити”, – сказала вона, подякувавши владі міста за надання фінансової допомоги в оплаті судових витрат.

У минулому році родичі Флойда подали в суд на місто, Шовіна і трьох інших поліцейських, заявивши, що поліція застосувала надмірну силу проти Флойда, порушивши його конституційні права.