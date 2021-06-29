Міноборони Британії вибачилося за забуті на автобусній зупинці секретні документи

Міністр оборони Великої Британії Джеремі Квін сказав членам парламенту, що "дуже шкодує" про ситуацію із забутими на автобусній зупинці секретними документами про есмінець HMS Defender і військових.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Джеремі Квін заявив, що зараз проводиться ретельне розслідування інциденту.

Тепер доступ до секретних документів високопосадовця через цю помилку було тимчасово припинено.

Пакет документів знайшли на автобусній зупинці у Кенті вранці у вівторок, 22 червня. У той же день високопоставлений урядовий чиновник зв’язався зі своїм відомством і повідомив, що документи безслідно зникли.

У заяві для палати громад Квін сказав, що у пакеті був документ із позначкою “тільки для секретного користування”.

“Мені дуже шкода, що цей інцидент стався, розслідування буде ретельним. Поки ведеться розслідування, доступ чиновника до секретних матеріалів було припинено. Документи повернуті уряду, і зараз проводиться перевірка, чи не пропало щось із пакета”.

Він сказав, що в ході розслідування будуть вивчені дії причетних до інциденту людей, в тому числі друк паперів, способи управління інцидентом після того, як було повідомлено, і що лежать в основі процеси друку та транспортування документів.

Очікується, що розслідування триватиме тиждень.

Про втрату документів повідомили американським союзникам.

Джеремі Квін також подякував телерадіокомпанії BBC за те, що повели себе відповідально і повернули документи до департаменту.

При цьому консерватор Боб Стюарт сказав, що він засмучений тим, що BBC опублікувала деякі уривки з документів, а не передала їх відразу до поліції.