Міноборони Британії вибачилося за забуті на автобусній зупинці секретні документи

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Джеремі Квін заявив, що зараз проводиться ретельне розслідування інциденту.
Тепер доступ до секретних документів високопосадовця через цю помилку було тимчасово припинено.
Пакет документів знайшли на автобусній зупинці у Кенті вранці у вівторок, 22 червня. У той же день високопоставлений урядовий чиновник зв’язався зі своїм відомством і повідомив, що документи безслідно зникли.
У заяві для палати громад Квін сказав, що у пакеті був документ із позначкою “тільки для секретного користування”.
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“Мені дуже шкода, що цей інцидент стався, розслідування буде ретельним. Поки ведеться розслідування, доступ чиновника до секретних матеріалів було припинено. Документи повернуті уряду, і зараз проводиться перевірка, чи не пропало щось із пакета”.
Він сказав, що в ході розслідування будуть вивчені дії причетних до інциденту людей, в тому числі друк паперів, способи управління інцидентом після того, як було повідомлено, і що лежать в основі процеси друку та транспортування документів.
Очікується, що розслідування триватиме тиждень.
Про втрату документів повідомили американським союзникам.
Джеремі Квін також подякував телерадіокомпанії BBC за те, що повели себе відповідально і повернули документи до департаменту.
При цьому консерватор Боб Стюарт сказав, що він засмучений тим, що BBC опублікувала деякі уривки з документів, а не передала їх відразу до поліції.
23 червня, російські військові заявили, що відкрили вогонь по курсу британського есмінця Defender поблизу мису Фіолент (анексований Крим).
У російському міноборони заявляють, що британський есмінець начебто зайшов у територіальні води РФ. Його “попередили про застосування зброї у разі порушення державного кордону Російської Федерації”, але екіпаж начебто не зреагував.
За попередніми даними, о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальний вогонь. О 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання, випустивши 4 осколково-фугасних авіаційних бомби ОФАБ-250 по курсу руху есмінця.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з британським есмінцем поблизу анексованого Криму. Зокрема, міністр зазначив, що інцидент з обстрілом британського корабля – це наочний приклад української позиції.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські військові не відкривали попереджувальний вогонь по курсу британського есмінцю поблизу анексованого Криму.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що есмінець HMS Defender рухався міжнародно визнаним коридором. Росіяни за ним стежили.
- Кореспондент BBC News Джонатан Біл був на британському есмінці Defender під час інциденту з російськими військовими, які заявили про обстріл через нібито “вторгнення у територіальні води РФ”. Він опублікував відео.