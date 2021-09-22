Про це повідомляє Reuters.
“Флагманські телефони виробництва китайського гіганту Xiaomi Corp мають вбудовану здатність виявляти та цензурувати такі терміни, як “Вільний Тибет”, “Хай живе незалежність Тайваню” або “рух за демократію”, – повідомили у мінобороні Литви.
У звіті національного центру кібербезпеки міністерства оборони повідомили, що ці можливості програмного забезпечення вимкнули для смартфонів, що продаються в ЄС, проте їх можна увімкнути в будь-який момент.
“Наша рекомендація – не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися від уже придбаних”, – заявив заступник міністра оборони Маргиріс Абукявічюс
Xiaomi не прокоментувала Reuters ці проблеми із безпекою.
- Компанія Xiaomi почала блокувати смартфони в регіонах, де заборонений їх продаж, зокрема, в окупованому Росією Криму.