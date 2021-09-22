Міністерство оборони Литви порадило своїм громадянам позбутися китайських смартфонів Xiaomi. Органи з кібербезпеки виявили в гаджетах програмне забезпечення, що має функції цензурувати певний контент.

Про це повідомляє Reuters.

“Флагманські телефони виробництва китайського гіганту Xiaomi Corp мають вбудовану здатність виявляти та цензурувати такі терміни, як “Вільний Тибет”, “Хай живе незалежність Тайваню” або “рух за демократію”, – повідомили у мінобороні Литви.

У звіті національного центру кібербезпеки міністерства оборони повідомили, що ці можливості програмного забезпечення вимкнули для смартфонів, що продаються в ЄС, проте їх можна увімкнути в будь-який момент.

“Наша рекомендація – не купувати нові китайські телефони і якомога швидше позбутися від уже придбаних”, – заявив заступник міністра оборони Маргиріс Абукявічюс

Xiaomi не прокоментувала Reuters ці проблеми із безпекою.