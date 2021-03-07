Федеральний уряд Німеччини заявляє про нові військові можливості Китаю і Росії. Згідно з внутрішнім документом міністерства оборони ФРН, Росія націлена на "дестабілізацію і ослаблення НАТО як максимум своїх дій".

Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag.

Влада Німеччини заявляє, що метою Пекіна є “забезпечення економічного розвитку та формування міжнародного порядку у відповідності зі своїми інтересами”.

“Китай все більше випереджає Росію з точки зору глобального впливу, у тому числі щодо продажу зброї та військового співробітництва”, – йдеться в документі міноборони Німеччини.

Китай має не тільки два мільйони солдатів, близько 6850 бойових танків і 1600 винищувачів, а й “найбільший в світі потенціал звичайних ракет”, включаючи надзвичайно небезпечні гіперзвукові ракети з дальністю до 2500 кілометрів. Крім того, Пекін систематично розширює свій ядерний потенціал.

Збройні сили Китаю добре оснащені безпілотниками. “Китай тепер також є найбільшим в світі експортером збройних дронів”, – йдеться в звіті міноборони.

Крім того, Пекін стає все більш активним у космосі і “вже має великий портфель космічної розвідки”. Китай також міг би вживати ефективних заходів проти інших держав і успішно проводити космічні операції. При цьому міноборони Німеччини вважає слабкими сторонами китайської армії відсутність професіоналізму в збройних силах і погану координацію між морськими і повітряними частинами.

Що стосується Росії, в Бундесвері особливо стурбовані “застосуванням високоточних важкоперехоплюваних гіперзвукових засобів (гіперзвукових ракет)”. Крім того, великі капіталовкладення будуть зроблені в “збереження здатності ядерного морського базування” і в “пріоритетну модернізацію потенціалу ядерної зброї”. Повідомляється, що у Москви вже є близько 6375 ядерних боєголовок.

840 тисяч солдатів добре навчені і можуть бути швидко переміщені: “Російські збройні сили здатні досягти переваги в часі і просторі”.

Однак слабкістю Москви, відзначають військові експерти, є “обмежені можливості використання військово-морських сил у світовому масштабі” і відсутність бойових безпілотників. Для Москви армія є “політичним інструментом впливу і влади”, наголошується в документі.

Далі в документі йдеться: “Максимально можлива вигода досягається при порівняно невеликих витратах коштів”.

Це підтверджують і нові дані Міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні. Так, Китай і Росія витрачають на оборону лише третину від суми, яку витрачає США.