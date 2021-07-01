Про це повідомляють #Букви. 

На фото можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанах, на ногах — туфлі на підборах.

Викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка у коментарю виданню МО “Армія.Інформ” пояснив, що у такий спосіб курсантки тренуються, оскільки на параді будуть у парадній формі, без зброї і так само на підборах.

“На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись  ходити в цьому взутті”, — сказав Балабушка.

Репетиції відбуваються двічі на день — з 7:30 до 8:30 та з 15:00 до 18:00. Тобто курсантки щодня марширують на підборах по 4 години, і ближче до параду графік тренувань може стати щільнішим.

Фото: МО

Фото: МО

Фото: МО

В мережі триває жваве обговорення доречності використання підборів. Користувачі обурені тим, що для жінок-військових зручне і практичне взуття замінили на підбори. Порівнюють з традиціями тоталітарних режимів:

Користувачі акцентують: це може завдати непоправної шкоди здоров’ю дівчат. Обговорюючи це, вони не стримуються у висловлюваннях.

Обурені і народні депутатки. Ірина Геращенко та разом з Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе та Марією Іоновою готують запит до президента Володимира Зеленського як до головнокомандувача.

Ірина Геращенко акцентувала, що використання цього елементу форми на параді принижує жінок-військових.

“Так, існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях! Це не рівність! Це приниження! Ми не дамо недолугим персонажам у владі перекреслити все, зроблене нами для рівності жінок в армії і їх серйозного там сприйняття”, — наголосила депутатка від “Європейської Солідарності”.

Зауважимо, що міністерство не тільки не відреагувало на критику, а й обмежило можливість коментувати допис із цими фото в соцмережі.