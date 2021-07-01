Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності, під час яких курсантки марширують в туфлях на підборах. В соцмережах обурюються.

Про це повідомляють #Букви.

На фото можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанах, на ногах — туфлі на підборах.

Викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка у коментарю виданню МО “Армія.Інформ” пояснив, що у такий спосіб курсантки тренуються, оскільки на параді будуть у парадній формі, без зброї і так само на підборах.

“На минулому параді дівчата були в повсякденній формі одягу і зі зброєю. Цього року, наскільки мені відомо, вони вперше крокуватимуть у парадній формі і без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому нині почали тренуватись ходити в цьому взутті”, — сказав Балабушка.

Репетиції відбуваються двічі на день — з 7:30 до 8:30 та з 15:00 до 18:00. Тобто курсантки щодня марширують на підборах по 4 години, і ближче до параду графік тренувань може стати щільнішим.

В мережі триває жваве обговорення доречності використання підборів. Користувачі обурені тим, що для жінок-військових зручне і практичне взуття замінили на підбори. Порівнюють з традиціями тоталітарних режимів:

@DefenceU ви там зовсім кукухою під керівництвом цього зеленого уклоніста поїхали? Які підбори??? Може ще пір'я в Ж вставите на догоду цим клоунам? Невже нема жодного нормального офіцера який би відмовив всім цим "бадоївим" в їх хворобливих фантазіях? https://t.co/Vdf3OVaPwk — 8,1 квартал зелених ліхтарів (@iris__ko) July 1, 2021

Зeля поціновувач paдянської естетики, а ще нещодавно у 2018 в нас була своя українська крутезна естетика. Було vs Стало: pic.twitter.com/ByA0UuhiM3 — Яблуɴева Подоляɴочка (@LinaLyuta) July 1, 2021

Це як північна Корея — Chappie son Yo-Landi 🇺🇦🇬🇪 (@YoLandiUa) July 1, 2021

У Кім Чен Ина з'явився брат по духу – Вол Ол Зел. — Odoacer (@Noumen_11) July 1, 2021

Крва! Це у кндрських солдаток таке взуття! — Годинник на вежі (@fainavezha) July 1, 2021

Користувачі акцентують: це може завдати непоправної шкоди здоров’ю дівчат. Обговорюючи це, вони не стримуються у висловлюваннях.

Можна сказати п'ятковим кісткам до побачення — на прізвисько Апачі (@Hewannastopit) July 1, 2021

Та всьому пизда — Þŷƈϰԙ ᵯἇἕ Ꝣꞅựԩʎţứ (@1187pik) July 1, 2021

Обурені і народні депутатки. Ірина Геращенко та разом з Іриною Фріз, Іванною Климпуш-Цинцадзе та Марією Іоновою готують запит до президента Володимира Зеленського як до головнокомандувача.

Ірина Геращенко акцентувала, що використання цього елементу форми на параді принижує жінок-військових.

“Так, існує наказ, в якому вказані зразки військової форми для жінок, там передбачені підбори влітку і взимку. Але ж це не питання параду і плацу, де чоловіки крокуватимуть в берцях! Це не рівність! Це приниження! Ми не дамо недолугим персонажам у владі перекреслити все, зроблене нами для рівності жінок в армії і їх серйозного там сприйняття”, — наголосила депутатка від “Європейської Солідарності”.

Зауважимо, що міністерство не тільки не відреагувало на критику, а й обмежило можливість коментувати допис із цими фото в соцмережі.