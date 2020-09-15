Міністерство оборони Росії оголосило про другі за місяць спільні навчання з Білоруссю "Нерушимое братство-2020".

Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.

Навчання пройдуть у Білорусі з 12 по 16 жовтня.

“У Центральному військовому окрузі триває планова підготовка підрозділів до командно-штабного навчання з миротворчими силами ОДКБ “Нерушимое братство-2020”, яке відбудеться з 12 по 16 жовтня ц.р. на полігоні “Лосвіда” у Республіці Білорусь”, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що військові відпрацюють підготовку і ведення миротворчої операції.

Крім Росії і Білорусі в навчаннях візьмуть участь підрозділи Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.