Про це повідомляється на сайті Міноборони РФ.
Навчання пройдуть у Білорусі з 12 по 16 жовтня.
“У Центральному військовому окрузі триває планова підготовка підрозділів до командно-штабного навчання з миротворчими силами ОДКБ “Нерушимое братство-2020”, яке відбудеться з 12 по 16 жовтня ц.р. на полігоні “Лосвіда” у Республіці Білорусь”, – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що військові відпрацюють підготовку і ведення миротворчої операції.
Крім Росії і Білорусі в навчаннях візьмуть участь підрозділи Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.
- Раніше повідомлялося, що у Білорусі відбудуться “антитерористичні навчання” “Слов’янське братство – 2020” .