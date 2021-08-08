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Міноборони викличе олімпійську призерку Магучіх через фото з російською спортсменкою

Заступник міністра оборони Ганна Маляр зустрінеться з бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо Ярославою Магучіх через її фото з Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії.

Неділя, 8 серпня 2021, 19:46

Про це Маляр написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

“Наша бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Ярослава Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів. Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність”, – заявила заступниця міністра оборони.

Фото: news.depo.ua

Маляр зазначила, що слідування спортивним традиціям, як от фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, ворог одразу використовує як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що “їх тут немає”.

“Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об’єктом інформаційних спецоперацій ворога. Разом з тим, прошу припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення. Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю”, – підсумувала урядовиця.

Крім медалей, у наших олімпійців є персональні досягнення. Так, 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – увійшли до топ-6 фіналу Олімпіади з бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. А ще Вікторія встановила особистий рекорд.

Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.

  • 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
  • Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
  • Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
  • 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
  • 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
  • Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А  “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
  • 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
  • Український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).
Теги: Ганна Маляр, Міноборони України, НОК України, Олімпіада2020, Ярослава Магучіх

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