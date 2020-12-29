Про це повідомили в Офісі президента.
Підписання документа відбулося за участю президента Володимира Зеленського.
На першому етапі йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які отримають ЗСУ. Вони можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння та легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів.
“Ці нові літаки будуть побудовані українськими громадянами, з українських комплектуючих для українських інтересів. Власне так, як це і повинно бути”, – зазначив Зеленський.
Він також додав, що чекає від “Антонова” комплексний план з відновлення та посилення кадрового потенціалу.
Крім того, голова держави запропонував уряду в 2021 році створити українського авіаперевізника, який буде використовувати літаки “Антонова”.
- Раніше у місті Буча відбулася презентація території пріоритетного розвитку, концепції розвитку вантажного хабу ДП “Антонов” та підписання угоди про співпрацю між Бучанською міською радою та державним авіапідприємством.