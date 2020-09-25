Міністерство оборони затвердило наказ про виплату грошової винагороди військовим, які несуть службу у Донецький та Луганській областях. МОУ запевняє, що штрафи наказом не передбачені.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Згідно з наказом, який набрав чинності 25 вересня, для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення нацбезпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з 27 липня (коли було проголошено режим повного та всеосяжного припинення вогню) запроваджено нову грошову винагороду.

За словами міністра Андрія Тарана, за липень-серпень військовослужбовцям буде виплачено близько 250 млн гривень.

“На поточний 2020-й рік необхідними коштами для виплати вказаної винагороди Міноборони забезпечене”, — запевнив він.

Перелік військових частин (підрозділів), в яких здійснюється виплата зазначеної винагороди, затверджується Головнокомандувачем ЗСУ.

Під час визначення суми нагороди застосовується вже наявне і регламентоване наказом Міноборони від 07.06.2018 № 260 “Про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям” правило щодо врахування стягнень за порушення дисципліни.

В Міноборони наголошують, що цей факт не варто інтерпретувати як запровадження штрафів.

“Даний наказ (від 25 вересня — ред.) визначає розмір додаткової винагороди військовослужбовцям та порядок її виплати, але жодним чином не встановлює правила та не регламентує режим припинення вогню на лінії зіткнення. Будь-які тлумачення умов цих виплат як нібито “запровадження якихось штрафів” є абсолютно маніпулятивним і політизованим”, — заявили у Міноборони.

Про які штрафи кажуть в Міноборони?

18 вересня журналіст, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що Таран нібито підписав новий наказ 16 вересня. За даними журналіста, наказом встановлено виплату винагород військовослужбовцям Збройних Сил України на Донбасі на суму від 5 до 18 тисяч на місяць залежно від займаної посади, обліковується пропорційно до кількості днів безпосередньої участі в цих заходах.

Суспільне обговорення спровокувала не інформація про премії, а зазначені в наданих Бутусовим документах пункти щодо зменшення цих премій для командирів відділень, взводів, рот, батарей, батальйонів, дивізіонів у випадках, якщо ними або їхніми підлеглими було скоєно порушення. Йдеться про зменшення премії на 25-75% залежно від звання та кількості порушень.

Підставами для урізання грошової винагороди, відповідно до документа, є: вчинення військовослужбовцями військового адміністративного або адміністративного порушення; наявність облікованих випадків захворювань через недотримання правил гігієни, травмувань через невиконання правил безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу; відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника) крім випадків військової необхідності.