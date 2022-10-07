Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

Під час зустрічі із представниками засобів масової інформації, блогерами та громадськими діячами міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін відповів на низку питань журналістів. Зокрема він анонсував надходження до військ РБ низки новинок – це ракетні комплекси “Іскандер” та системи ППО “С-400”. Також він зазначив, що в жовтні відбудеться презентація бойових безпілотних комплексів.

Крім того, під час відповідей на питання про масштаби роботи з військовослужбовцями запасу, голова військового відомства розповів, що ця робота є плановою, адже це і є щоденна праця військових комісаріатів та посадових осіб військових частин.

За його словами, мобілізаційні збори з військовослужбовцями запасу відбуваються постійно, а за останні 20 років через мобілізаційні збори пройшли 130 тисяч осіб.

Міністр оборони Білорусі підкреслив, що військове відомство за потреби може виставити ресурс у 500 тисяч військовозобов’язаних, і мовиться саме про підготовлений резерв.

“60% білоруської армії – контрактники. У Білорусі немає потреби створювати контрактну армію”, – наголосив Віктор Хренін.

Довідка. “Іскандер” – сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу земля-земля, (ОТРК): Іскандер, Іскандер-Е, Іскандер-К, Іскандер-М. Комплекс розроблений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ). Вперше “Іскандер” представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС. Ракетний комплекс “Іскандер” призначений для ураження бойовими частинами у звичайному спорядженні малорозмірних і площинних цілей у глибині оперативної території військ противника. Передбачається, що може бути засобом доправлення тактичної ядерної зброї. Найбільш ймовірні цілі: засоби вогневого ураження (ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, далекобійна артилерія); засоби протиракетної і протиповітряної оборони; літаки та гвинтокрили на аеродромах; командні пункти та вузли зв’язку; найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури.

“С-400” – російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.