Міністерство оборони Королівства Бельгії організувало навчання для українських військових із застосування підводних безпілотних апаратів, які Бельгія поставить в Україну.

Про це написала міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер у Twitter.

На початку лютого група українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України.

Повідомляється, що завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські захисники тренуватимуться на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія спорядить Україні.

“Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік”, – зазначила Людівіне Дедондер.

Нагадаємо, що Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.

Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена “вже сьогодні” розпочати навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16, аби якнайшвидше надати Україні ці літаки.