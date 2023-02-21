Про це написала міністерка оборони Бельгії Людівіне Дедондер у Twitter.
На початку лютого група українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України.
Повідомляється, що завдяки міністерству оборони Королівства Бельгії українські захисники тренуватимуться на підводних безпілотних апаратах, які Бельгія спорядить Україні.
“Я висловила їм свою підтримку і віддала належну честь за мужність, яку вони демонструють майже рік”, – зазначила Людівіне Дедондер.
Нагадаємо, що Німеччина планує навчити 3 тисячі військових Збройних Сил України до кінця 2023 року. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус приїхав до Мюнстера, де українські танкісти проходять навчання.
Крім того, сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав адміністрацію Байдена “вже сьогодні” розпочати навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16, аби якнайшвидше надати Україні ці літаки.
- Командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що надання Україні передового західного обладнання — наприклад, винищувачів F-16, безпілотників і ракет великої дальності – могло б допомогти Києву керувати небом і посилити його власні наступальні дії проти Росії.
- Уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро допомоги для України, відтак частина цих коштів буде спрямована на гуманітарне розмінування території України.
- Канада виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування території України та навчання українських фахівців.