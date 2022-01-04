“Безпека нашого континенту та Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі та демократії й не дає цього іншим”, – йдеться в повідомленні.
За словами міністра, Путін дивиться на деякі країни, як на території для завоювання.
“Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів”, – заявив Лаанет.
За його словами, зараз Естонія має сильних союзників, які допомагають “захищати і берегти одне одного”.
- Нагадаємо, Міністерство оборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Проте, для фактичного передавання зброї необхідно отримати дозволи від країн-виробників.
- Раніше полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан зазначив, що Україні потрібно більше ракет Javelin.
- При цьому, лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також резидент США Джо Байден заявив, що під час розмови з президентом Росії попередив його про безпрецедентні санкції в разі вторгнення Росії на територію України, що за даними американської розвідки можливо вже найближчим часом. Вашингтон також заявив про плани щодо постачання Україні більшої кількості озброєння, включно з протитанковими ракетами Javelin та іншою зброєю.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.