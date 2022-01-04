“Безпека нашого континенту та Альянсу знаходиться під реальною загрозою. Східний сусід Євросоюзу не бажає сам жити в мирі та демократії й не дає цього іншим”, – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, Путін дивиться на деякі країни, як на території для завоювання.

“Деякі країни для нього всього лише території для завоювання, а не самостійні держави, де у народів є своя мова, культура і право вибирати свій шлях розвитку і, виходячи з цього, своїх партнерів”, – заявив Лаанет.

За його словами, зараз Естонія має сильних союзників, які допомагають “захищати і берегти одне одного”.